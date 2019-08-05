Матч «Тун» — «Спартак» обслужит босниец

Матч «Тун» — «Спартак» обслужит боснийская бригада арбитров
globallookpress.com
Главным судьей встречи назначен представитель Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Его помощниками назначены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервный рефери — Адмир Шехович.
Первый матч третьего квалификационного раунда между «Спартаком» и «Туном» пройдет 8 августа в Туне. Ответная игра пройдет 15 августа на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. 0