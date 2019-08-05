Матч «Тун» — «Спартак» обслужит босниец

Определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матчпротивв рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Главным судьей встречи назначен представитель Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Его помощниками назначены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервный рефери — Адмир Шехович.

Первый матч третьего квалификационного раунда между «Спартаком» и «Туном» пройдет 8 августа в Туне. Ответная игра пройдет 15 августа на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. 0