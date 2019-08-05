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    Три российских арбитра получили назначения на матчи Лиги Европы

    Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Российские бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, Кириллом Левниковым и Сергеем Ивановым получили назначения на первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    Три российских арбитра получили назначения на матчи Лиги Европы
    Три российских арбитра получили назначения на матчи Лиги Европы

    Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

    Безбородов назначен на матч между «Астаной» и «Валлеттой». Его помощниками будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром выступит Алексей Еськов.

    Бригада арбитров во главе с Левниковым будет работать на встрече «Рига» — ХИК. Ассистентами назначены Дмитрий Мосякин и Егор Болховитин, резервным судьей — Василий Казарцев.

    Иванов получил назначение на встречу между сербским «Партизаном» и турецким «Ени Малатьяспором». Помощниками арбитра выступят Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, резервным арбитром станет Михаил Вилков.

    Все матчи пройдут 8 августа. 0

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