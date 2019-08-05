Российские бригады арбитров во главе сполучили назначения на первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Три российских арбитра получили назначения на матчи Лиги Европы globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Безбородов назначен на матч между «Астаной» и «Валлеттой». Его помощниками будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром выступит Алексей Еськов.

Бригада арбитров во главе с Левниковым будет работать на встрече «Рига» — ХИК. Ассистентами назначены Дмитрий Мосякин и Егор Болховитин, резервным судьей — Василий Казарцев.

Иванов получил назначение на встречу между сербским «Партизаном» и турецким «Ени Малатьяспором». Помощниками арбитра выступят Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, резервным арбитром станет Михаил Вилков.

Все матчи пройдут 8 августа. 0