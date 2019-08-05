Три российских арбитра получили назначения на матчи Лиги Европы
globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Безбородов назначен на матч между «Астаной» и «Валлеттой». Его помощниками будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром выступит Алексей Еськов.
Бригада арбитров во главе с Левниковым будет работать на встрече «Рига» — ХИК. Ассистентами назначены Дмитрий Мосякин и Егор Болховитин, резервным судьей — Василий Казарцев.
Иванов получил назначение на встречу между сербским «Партизаном» и турецким «Ени Малатьяспором». Помощниками арбитра выступят Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, резервным арбитром станет Михаил Вилков.
Все матчи пройдут 8 августа. 0