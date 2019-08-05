Понсе: Хочу принести извинения Шунину

Эсекиэль Понсе
«Спартак»
Понсе был удален с поля после столкновения с Шуниным. Голкипер в прыжке поймал мяч, а Понсе въехал ему ногой в грудь. Главный судья Владислав Безбородов показал нападающему красную карточку.
«Я стараюсь быть всегда первым на мяче. Иногда играю на грани. Видел сегодня фото (вратаря) с последствиями столкновения.
Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму. Хочу принести извинения Антону Шунину. Искренне хотел быть первым в этой ситуации», — сказал Понсе в эфире телеканала «Матч Премьер». 0