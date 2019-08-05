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    Понсе: Хочу принести извинения Шунину

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    Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0) принес извинения голкиперу бело-голубых Антону Шунину за фол на 35-й минуте встречи.

    Эсекиэль Понсе
    Эсекиэль Понсе

    Понсе был удален с поля после столкновения с Шуниным. Голкипер в прыжке поймал мяч, а Понсе въехал ему ногой в грудь. Главный судья Владислав Безбородов показал нападающему красную карточку.

    «Я стараюсь быть всегда первым на мяче. Иногда играю на грани. Видел сегодня фото (вратаря) с последствиями столкновения.

    Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму. Хочу принести извинения Антону Шунину. Искренне хотел быть первым в этой ситуации», — сказал Понсе в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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