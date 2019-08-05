«Динамо» заплатит 20 млн евро за форварда дортмундской «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии»близок к переходу в московское, сообщает Sport.de со ссылкой на Bild.

По информации источника, бело-голубые готовы заплатить за 25-летнего форварда 20 млн евро. Отмечается, что он уже освобожден от тренировочного процесса для ведения конкретных переговоров.

Предложение о трансфере форварда делали несколько клубов Бундеслиги, среди которых «Айнтрахт», «Герта», «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм», однако предложение от московского клуба стало более выгодным.

Ранее сообщалось, что Филипп перейдет в «Динамо» за 18 млн евро.

В сезоне-2018/19 форвард провел за «Боруссию» 18 матчей в Бундеслиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу. 0