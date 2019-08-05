Месси из-за травмы пропустит предсезонный тур «Барселоны» по США

Лионель Месси
globallookpress.com
У аргентинца диагностировали повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Сроки восстановления пока не называются.
«Сине-гранатовые» в рамках подготовки к новому сезону в США проведут два матча с «Наполи» — 7 и 10 августа. Первый поединок состоится на Хард Рок Стэдиуме в Майами, второй — на стадионе в Мичигане.
🚨 BREAKING NEWS 🚨— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 август 2019 г.
Leo Messi, injured
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