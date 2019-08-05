УЕФА назначил бригаду арбитров на матч «Краснодар» — «Порту»

УЕФА назначил бригаду арбитров на первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Рассудит эту игру немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами главного судьи будут Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фолтин, резервным арбитром — Кристиан Дингерт.

Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа и начнется в 20:00 по мск. Ответная встреча пройдет 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).

Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы. 0