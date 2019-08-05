Федотов: Сложно рассчитывать на результат, пропуская нелепые и смешные голы

Главный тренер «Оренбурга»поделился впечатлениями после матча 4-го тура чемпионата России против(1:2).

«Не просто играть против "Ахмата". Хорошая, организованная команда. Очень бойцовская команда, которая без борьбы и метра не уступит.

Тем не менее, мы справились с тем, что видели, как играет команда. Практически ничего не дали создать.

Однако сложно рассчитывать на результат, пропуская нелепые и смешные голы. Но если соперник забил — значит заслужил, заставил нас ошибиться. Соперника с победой, нам есть, над чем работать.

Нам нужны футболисты. Неоднократно об этом говорили. У нас кадровый голод. Нужно укрепляться, что мы и будем делать», — приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга». 0