«Барселона» огласила состав на предсезонный сбор в США

Эрнесто Вальверде
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Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо;
Полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо;
Нападающие: Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес, Абель Руис.
Форвард Лионель Месси пропустит сбор из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче с «Арсеналом».
В США «Барселона» дважды встретится с итальянским «Наполи». Матчи состоятся 8 и 11 августа. 0