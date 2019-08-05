«Ахмат» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

Грозненскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 50-й минуте открыли хозяева. Мбенге в борьбе уже лежа сумел откинуть мяч в чужой штрафной под удар Харину и тот выстрелом в касание с рикошетом от защитника отправил мяч мимо Довбни в сетку ворот.

На 64-й минуте гости отыгрались. Терехов навесил с левого фланга атаки в центр штрафной «Ахмата», где Деспотович красивым ударом в падении через себя отправил мяч под перекладину ворот Городова.

А на 70-й минуте Исмаэл Силва навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Довбни, где голкипер грубо ошибся на выходе и Роши ударом головой отправил мяч в пустые ворота «Оренбруга».

Отметим, что в составе чеченской команды дебютировал экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. Он вышел на поле на 72-й минуте и получил желтую карточку в концовке встречи.

«Ахмат» набрал шесть очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы примут дома «Спартак».

«Оренбург» проиграл все четыре матча и замыкает турнирную таблицу. В следующем туре клуб сыграет дома с «Тамбовом».