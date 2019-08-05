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    «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»

    «Ахмат» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 50-й минуте открыли хозяева. Мбенге в борьбе уже лежа сумел откинуть мяч в чужой штрафной под удар Харину и тот выстрелом в касание с рикошетом от защитника отправил мяч мимо Довбни в сетку ворот.

    На 64-й минуте гости отыгрались. Терехов навесил с левого фланга атаки в центр штрафной «Ахмата», где Деспотович красивым ударом в падении через себя отправил мяч под перекладину ворот Городова.

    А на 70-й минуте Исмаэл Силва навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Довбни, где голкипер грубо ошибся на выходе и Роши ударом головой отправил мяч в пустые ворота «Оренбруга».

    Отметим, что в составе чеченской команды дебютировал экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. Он вышел на поле на 72-й минуте и получил желтую карточку в концовке встречи.

    «Ахмат» набрал шесть очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы примут дома «Спартак».

    «Оренбург» проиграл все четыре матча и замыкает турнирную таблицу. В следующем туре клуб сыграет дома с «Тамбовом».

    РПЛ. 4-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — «Оренбург» — 2:1 (0:0)
    Голы: Харин, 49 (1:0). Деспотович, 64 (1:1). Роши, 70 (2:1)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Бериша (Роши, 46), Иванов (Глушаков, 72), Мбенг (Понсе, 78)«Оренбург»: Довбня, Зотов (Чуканов, 68), Шахов, Сиваков, Готлиб (Козлов, 84), Терехов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Фамейе (Аюпов, 58), ДеспотовичПредупреждения: Шахов, 4. Швец, 23. Нижич, 26. Деспотович, 69. Глушаков, 90+3
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