«Ахмат» — «Оренбург»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Денис Глушаков
«Ахмат»
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.
На победу «Ахмата» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,02, на ничью — 3,49, а на победу «Оренбурга» — 4,60.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0