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    Глушаков остался в запасе «Ахмата» на матч с «Оренбургом»

    «Ахмат» — «Оренбург»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Определились стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, который начнется в Грозном в 20:00 мск.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.

    Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

    «Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе.

    Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.

    На победу «Ахмата» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,02, на ничью — 3,49, а на победу «Оренбурга» — 4,60.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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