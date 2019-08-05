«Ахмат» — «Оренбург»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, который начнется в Грозном в 20:00 мск.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.

На победу «Ахмата» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,02, на ничью — 3,49, а на победу «Оренбурга» — 4,60.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0