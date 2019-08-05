«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

Фрагмент матча
ФК «Ахмат»
В составе хозяев отличились защитник Арсен Адамов и хавбек Муслим Дачаев. За гостей забил Дмитрий Палагута.
После четырех туров «Ахмат» с восемью очками занимает третье место. «Оренбург» идет последним, команде пока не удалось набрать очков.
Матч основных составов пройдет сегодня, 5 августа, на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 20:00 по мск.
Молодежные команды 4-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 2:1 (0:1)
Голы: Палагута, 34 (0:1). Адамов, 71 (1:1). Дачаев, 90+2 (2:1)