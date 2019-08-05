«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

одержал победу надсо счетом 2:1 в матче четвертого тура молодежного первенства РПЛ.

В составе хозяев отличились защитник Арсен Адамов и хавбек Муслим Дачаев​. За гостей забил Дмитрий Палагута.

После четырех туров «Ахмат» с восемью очками занимает третье место. «Оренбург» идет последним, команде пока не удалось набрать очков.

Матч основных составов пройдет сегодня, 5 августа, на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 20:00 по мск.