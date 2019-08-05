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    «Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

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    «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1 в матче четвертого тура молодежного первенства РПЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев отличились защитник Арсен Адамов и хавбек Муслим Дачаев​. За гостей забил Дмитрий Палагута.

    После четырех туров «Ахмат» с восемью очками занимает третье место. «Оренбург» идет последним, команде пока не удалось набрать очков.

    Матч основных составов пройдет сегодня, 5 августа, на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 20:00 по мск.

    Молодежные команды 4-й тур
    «Ахмат — мол.» (Грозный) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 2:1 (0:1)
    Голы: Палагута, 34 (0:1). Адамов, 71 (1:1). Дачаев, 90+2 (2:1)
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