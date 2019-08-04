Симеоне заявил об отсутствии собственного стиля у «Реала»

Главный тренер «Атлетико»рассказал о важности погружения в историю клуба.

«Как только вы соглашаетесь работать в клубе, узнать его историю — самое здравое и благородное, что вы можете сделать. И подстроить свой стиль под историю клуба, при этом оставаясь собой.

У "Аякса" есть своя школа, собственный стиль. И у "Барселоны", и у "Ювентуса". У "Атлетико" тоже есть. А вот у "Реала" — нет. Его стиль меняется в зависимости от игроков.

Появляются и команды вроде "Манчестер Сити" Гвардиолы, у которого нет истории, но который принимает тот путь, который Пеп ему указывает. Возможно, спустя десять лет мы сможем сказать, что "Сити" играет определенным образом. Посмотрим, придет ли после Гвардиолы кто-нибудь, кто перестроит все под себя.

Но уделять внимание истории клуба очень важно. Фанаты должны видеть то, что им знакомо, а футболистам проще понять требования клуба, когда у него есть устоявшаяся история», — рассказал Симеоне в интервью La Nacion. 0