Шишкин ведет переговоры с европейским клубом

Полузащитникрассказал о причинах ухода из «Краснодара».

«Решение разойтись с "Краснодаром" было обоюдным. Так будет лучше и для клуба, и для меня. Мне четко дали понять, что получу не так много игровой практики, как хотелось бы. А мне хочется еще играть, чувствую, что могу принести пользу другим клубам.

Сидеть смысла не было, а год контракта еще оставался, вот и разошлись по обоюдному согласию сторон. Никаких обид нет, наоборот, хотелось бы поблагодарить "Краснодар" за время, что там провел. Несомненно, это ценный и важный опыт.

На данный момент я свободный агент, есть варианты с тремя клубами, в том числе одним из европейского чемпионата. Так что пока все в процессе, веду переговоры. Но есть варианты и в РПЛ», — цитирует Шишкина «Чемпионат». 0