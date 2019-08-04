Шарлия выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Рубином»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч четвертого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Зурико, Микелтадзе, Видар.

Запасные: Волк, Коновалов, Плиев, Башкиров, Марков, Денисов, Агапов, Седов, Кипиани, Агбашев, Закиров.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0