Мбаппе: Не хочу, чтобы Неймар уходил

Нападающийвыразил надежду, чтоне покинет парижан.

«Не хочу, чтобы Неймар уходил. Я уважаю его и восхищаюсь им. У нас отличные отношения. Мы все знаем и понимаем ситуацию, но не мне об этом говорить», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Отметим, что ранее в руководстве «Барселоны» заявили, что Неймар вышел на связь с клубом и выразил желание вернуться в команду.

Сообщалось, что футболист ради этого готов пойти на понижение зарплаты. При этом трансфер форварда осложняется позицией ПСЖ, который не готов продать футболиста. 0