Магнуссон: ЦСКА настроен только на победу в игре с «Рубином»

Защитник московскогоподелился ожиданиями от поединка четвертого тура российской Премьер-Лиги с казанским

«Мы ожидаем тяжелой игры со сложным соперником. Они сыграли вничью с "Локомотивом", затем одержали две победы, так что они в хорошей форме. Во время предсезонки мы их крупно обыграли, но сейчас всё будет иначе, ведь это официальная встреча.

На старте сезона важно набрать как можно больше очков, так что мы нацелены только на победу», — цитирует Магнуссона пресс-служба «армейцев».

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 19:00 по мск.

После трех сыгранных матчей у «Рубина» семь очков и третье место в турнирной таблице РПЛ. У ЦСКА (6 баллов) — седьмая позиция. 0