«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана команды

Главный тренеропределился с новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.

«Эшли Янг — новый капитан "красных дьяволов". Именно он будет выходить с капитанской повязкой, когда будет играть с первых минут матча. Вице-капитаном и его помощником назначен Давид Де Хеа», — заявил Сульшер.

В прошлом сезоне капитаном был Антонио Валенсия, однако он покинул команду.

Янг выступает за манчестерцев с 2011 года. В составе команды он выигрывал чемпионат Англии, Лигу Европы, Кубок страны, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии. На счету 34-летнего футболиста 243 матча в составе «красных дьяволов». 0