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    Лукаку отклонил предложение «Наполи»

    Трансферы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Италии Наполи Ювентус
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Наполи», сообщает Goal.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    Отмечается, что бельгийский форвард нацелен на переход в туринский «Ювентус».

    По данным некоторых СМИ, «МЮ» уже договорился с «Юве» об обмене Лукаку на аргентинца Пауло Дибалу, а 26-летний бельгиец согласовал с туринцами условия личного контракта.

    В сезоне-2018/19 Лукаку сыграл в 45 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи.

    Соглашение нападающего с манчестерским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон. 0

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