Лукаку отклонил предложение «Наполи»

Нападающийотклонил предложение, сообщает Goal.

Отмечается, что бельгийский форвард нацелен на переход в туринский «Ювентус».

По данным некоторых СМИ, «МЮ» уже договорился с «Юве» об обмене Лукаку на аргентинца Пауло Дибалу, а 26-летний бельгиец согласовал с туринцами условия личного контракта.

В сезоне-2018/19 Лукаку сыграл в 45 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи.

Соглашение нападающего с манчестерским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон. 0