«Локомотив» нацелился на Комличенко

заинтересован в приобретении российского нападающего чешской, сообщает Betting Insider.

Интерес «железнодорожников» связан с дефицитом футболистов в линии нападения — Джефферсон Фарфан восстанавливается после операции на колене, а на днях «Локо» также потерял Эдера.

Как утверждает источник, приоритетным вариантом в шорт-листе московского клуба является Комличенко, а альтернативным кандидатом называют Луку Джорджевича из «Зенита».

В случае неудачи в переговорах по обоим футболистам клуб попытается арендовать неназванного форварда, выступающего во второй немецкой Бундеслиге.

В прошлом сезоне Комличенко сыграл 33 матча в составе «Млады Болеслав» и забил 29 голов. Его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро. 0