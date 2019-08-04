Хуанфран стал игроком «Сан-Паулу»

Хуанфран Торрес
globallookpress.com
Соглашение с 34-летним испанцем рассчитано до конца 2020 года.
В минувшем сезоне Хуанфран сыграл за «Атлетико» 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. В мае защитник заявил, что покидает «матрасников» после 8,5 лет в клубе.
Напомним, что ранее «Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с бразильским правым защитником Дани Алвесом, соглашение с ним рассчитано до 2022 года.
São Paulo será #LaCasaDeJuan até dezembro de 2020 🇾🇪— São Paulo FC (@SaoPauloFC) 3 август 2019 г.
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