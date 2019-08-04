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    Хуанфран стал игроком «Сан-Паулу»

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    Экс-защитник «Атлетико» Хуанфран Торрес перешел в «Сан-Паулу», сообщает официальный сайт бразильского клуба.

    Хуанфран Торрес
    Хуанфран Торрес

    Соглашение с 34-летним испанцем рассчитано до конца 2020 года.

    В минувшем сезоне Хуанфран сыграл за «Атлетико» 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. В мае защитник заявил, что покидает «матрасников» после 8,5 лет в клубе.

    Напомним, что ранее «Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с бразильским правым защитником Дани Алвесом, соглашение с ним рассчитано до 2022 года.

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