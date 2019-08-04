Гончаренко: В концовке матча сдержали натиск «Рубина»

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после победы надв матче 4-го тура премьер-лиги (1:0).

«Думаю, что таких матчей у нас будет много. Легко очки никому не даются, все команды сражаются. Никто не хочет уступать.

"Рубин" на хорошем игровом кураже проводит стартовые туры, у них многое получается. Нам пришлось в концовке нелегко, хотя если взять суммарно два тайма, наша победа заслуженная.

Можно было забить в первом тайме два мяча и сыграть в конце спокойно. Но то, что в концовке сдержали натиск "Рубина", пойдет нам в плюс, так закаляется характер команды.

ЦСКА глубоко сел в оборону во втором тайме? Во-первых, "Рубин" проигрывал в домашнем матче, болельщики гнали их вперед.

Этот фактор вкупе с еще не устоявшейся психологией наших молодых игроков позволил им глубоко проникать в штрафную площадь.

Считаю, что мы должны были лучше контролировать игру во втором тайме.

​У "Рубина" хороший кураж, хорошая атмосфера. Пришел тренер, который объясняет, как действовать в атаке. Они действуют раскрепощенно.

"Рубин" молодцы, хорошо проявили себя в первых трех турах. Думаю, они на правильном пути», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков. «Рубин» с 7 баллами располагается на 5-й строчке. 0