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    Гончаренко: В концовке матча сдержали натиск «Рубина»

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над «Рубином» в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Думаю, что таких матчей у нас будет много. Легко очки никому не даются, все команды сражаются. Никто не хочет уступать.

    "Рубин" на хорошем игровом кураже проводит стартовые туры, у них многое получается. Нам пришлось в концовке нелегко, хотя если взять суммарно два тайма, наша победа заслуженная.

    Можно было забить в первом тайме два мяча и сыграть в конце спокойно. Но то, что в концовке сдержали натиск "Рубина", пойдет нам в плюс, так закаляется характер команды.

    ЦСКА глубоко сел в оборону во втором тайме? Во-первых, "Рубин" проигрывал в домашнем матче, болельщики гнали их вперед.

    Этот фактор вкупе с еще не устоявшейся психологией наших молодых игроков позволил им глубоко проникать в штрафную площадь.

    Считаю, что мы должны были лучше контролировать игру во втором тайме.

    ​У "Рубина" хороший кураж, хорошая атмосфера. Пришел тренер, который объясняет, как действовать в атаке. Они действуют раскрепощенно.

    "Рубин" молодцы, хорошо проявили себя в первых трех турах. Думаю, они на правильном пути», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

    ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков. «Рубин» с 7 баллами располагается на 5-й строчке. 0

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