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    Гончаренко: Игра с «Рубином» показала, что нет простых матчей

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы в матче 4-го тура чемпионата России над «Рубином» (1:0).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Итоговый счет, думаю, закономерный. В первом тайме выглядели гораздо лучше. По количеству моментов тоже превзошли.

    Хотя эта игра показала, что нет простых матчей. Все будут напряженными. Очки будут даваться командам очень тяжело.

    "Рубин" умеет атаковать позиционно. Наверное, мы должны пройти какой-путь, чтобы лучше держать мяч. Напряжение на нас будет меньше.

    С реализацией, это, наверное, самое сложнее в футболе — делать простые вещи, когда вот такой момент, который был у Сигурдссона, надо забивать.

    Мы не можем гарантировать, что в каждом матче будем забивать такие моменты. Количество созданных моментов у ворот соперника должно расти», — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер». 0

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