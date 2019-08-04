Агент: Думаю, Фернандеш продолжит карьеру в другой команде

Агент, представляющий полузащитника, сообщил, что его клиент вряд ли продолжит выступления за московский «Локомотив».

Отметим, что контракт 33-летнего игрока истек по окончании сезона-2018/19.

«У нас в последнее время не было никаких контактов с "Локомотивом" по Фернандешу. Вроде есть желание, но никакой конкретики.

Мы даже ни разу не обсуждали финансовую сторону вопроса. Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес из Китая, Турции, Саудовской Аравии», — цитирует агента «Чемпионат».

33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Всего в составе московского клуба он сыграл 144 матча и забил 34 мяча. 0