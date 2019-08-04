Агент: Думаю, Фернандеш продолжит карьеру в другой команде

Мануэл Фернандеш
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Отметим, что контракт 33-летнего игрока истек по окончании сезона-2018/19.
«У нас в последнее время не было никаких контактов с "Локомотивом" по Фернандешу. Вроде есть желание, но никакой конкретики.
Мы даже ни разу не обсуждали финансовую сторону вопроса. Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес из Китая, Турции, Саудовской Аравии», — цитирует агента «Чемпионат».
33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Всего в составе московского клуба он сыграл 144 матча и забил 34 мяча. 0