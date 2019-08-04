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    Докампо: «Рубин» не смог превратить стартовое преимущество в гол

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    Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура премьер-лиги.

    Эдуардо Докампо
    Эдуардо Докампо

    «Сегодня наверно начали лучше, чем в предыдущих играх. Но, конечно, не смогли превратить это преимущество в гол.

    Потом мы провели не очень хороший отрезок, где качество ЦСКА было заметно, пропустили гол. Во втором тайме завладели инициативой, жаль, что не смогли забить.

    Игра Кипиани? Наверное, ему тяжело, потому что он недавно в команде. Сегодня мы хотели, чтобы он больше брал мяч и не допускал ошибок в пасах. Он пытался, но, как и все остальные, не смог усилить игру команды.

    Кварацхелия? У него простуда. Думаю, с завтра-послезавтра приступит к тренировкам», — приводит слова Докампо официальный сайт «Рубина». 0

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