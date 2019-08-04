«Барселона» — «Арсенала»: счет матча 2:1, обзор голов

Лондонскийпотерпел поражение от(1:2) в матче товарищеского турнира Кубок Жоана Гампера.

Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Счет в матче на 36-й минуте открыли англичане. Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг получил мяч на границе штрафной, ушёл от Жорди Альбы и выстрелил в ближнюю девятку.

На 69-й минуте Эйнсли Мэйтленд-Найлс сделал странный пас назад на Лено, который находился совсем в другом месте. В итоге мяч закатился в пустые ворота «Арсенала».

А на 90-й минуте Луис Суарес выскочил на обычный заброс Серхи Роберто и пробил в прыжке в дальний угол.

Кубок Гампера разыгрывается с 1966 года. С 1997 года турнир состоит из одного матча в связи с насыщенностью графика предсезонной подготовки.