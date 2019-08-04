«Барселона» — «Арсенала»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Счет в матче на 36-й минуте открыли англичане. Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг получил мяч на границе штрафной, ушёл от Жорди Альбы и выстрелил в ближнюю девятку.
На 69-й минуте Эйнсли Мэйтленд-Найлс сделал странный пас назад на Лено, который находился совсем в другом месте. В итоге мяч закатился в пустые ворота «Арсенала».
А на 90-й минуте Луис Суарес выскочил на обычный заброс Серхи Роберто и пробил в прыжке в дальний угол.
Кубок Гампера разыгрывается с 1966 года. С 1997 года турнир состоит из одного матча в связи с насыщенностью графика предсезонной подготовки.
Кубок Жоана Гампера
«Барселона» — «Арсенал» — 2:1 (0:1)
Голы: Обамеянг, 36 (0:1). Мэйтланд-Найлс, 69 — в свои ворота (1:1). Суарес, 90 (2:1)«Барселона»: Нету (тер Штеген, 46), Пике (Тодибо, 46), Юмтити (Лангле, 46), Жорди Альба (Миранда, 63), Семеду (Ваге, 63), де Йонг (Аленья, 46), Ракитич (Сержи Роберто, 46), Пуч (Бускетс, 46), Перес (Рафинья, 46), Дембеле (Суарес, 63), Гризманн (Кольядо, 79)«Арсенал»: Лено, Чемберс, Монреаль (Колашинац, 46), Папастатопулос (Мустафи, 87), Мэйтланд-Найлс, Мхитарян (Сака, 71), Уиллок (Себальос, 72), Езил (Мартинелли, 73), Джака (Торрейра, 86), Нелсон (Гендузи, 46), Обамеянг (Нкетиа, 86)Предупреждения: Жорди Альба, 23. Ваге, 67. Лангле, 74. Папастатопулос, 74