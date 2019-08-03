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    Зобнин винит кривые ноги в нереализованном моменте

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал домашний матч четвертого тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин

    «Не думали, что будет удаление. Пришлось перестраиваться, вы видели, что во втором тайме играли от обороны на контратаках. Что-то получалось, что-то — нет, у нас были моменты. Выход Шюррле, конечно, помог, он цеплялся, создавал моменты. Он не так много тренировок провел с нами, но уже видно, что футболист другого уровня. Адаптация проходит нормально, мы его приняли. Думаю, европейские футболисты всегда быстрее адаптируются, чем с других континентов, поэтому с этим никаких проблем.

    Что помешало реализовать момент? Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и не свойственные мне позиции. Наверное, я силен в других качествах. Возможно, надо было покатить Мирзову. Решил взять ответственность на себя, к сожалению, не попал. Буду работать, извиняюсь перед ребятами и перед Мирзовым. Пришлось брать ответственность на себя, но, к сожалению, не получилось.

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