Зобнин: Сейчас поддержка болельщиков особенно важна для «Спартака»

Полузащитник московскогопризвал болельщиков не отворачиваться от команды в непростое время.

«Критика бывает разная: где-то по делу, где-то — нет. Для команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, как мне кажется, не должны отворачиваться. Потому что если даже они отвернутся, то куда дальше?

Страшно предположить... Мы должны вместе пережить этот трудный период. Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив, и мы будем снова радовать болельщиков победами», — цитирует Зобнина пресс-служба «красно-белых».

Напомним, что московский клуб накануне усилились немецким полузащитником Андре Шюррле, перешедшим на правах аренды из дортмундской «Боруссии», а также шведским форвардом Джорданом Ларссоном из «Норрчепинга».

«Спартак» в трех турах чемпионата России набрал четыре очка и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. 0