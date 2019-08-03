«Урал» — «Ростов»: составы и онлайн

Стали известны стартовые составы екатеринбургского «Урала» и «Ростова» на поединок четвертого тура российской Премьер-лиги.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Голубцов, Егорычев, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

Игра пройдет сегодня, 3 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало матча — в 14:00 по мск.

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