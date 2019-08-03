«Урал» — «Ростов». Счет 2:2, обзор голов

В четвертом туре российской Премьер-лиги состоялся поединок между. Команды расписали мировую, забив по 2 мяча.

Счет в игре был открыт на 14 минуте футболистами «Урала». Передачу с правого фланга выполнил Димитров. Футболист точно отдал на Панюкова, который в падении с 11 метров ударил в дальний нижний угол ворот.

Подопечные Карпина проснулись только к 67 минуте. Игроки «Ростова» прекрасно распорядились мячом на правом фланге. В итоге Байрамян оказался в штрафной площади соперника. Он мягко навесил в район середины 11-метровой отметки, откуда вратаря расстрелял Шомуродов.

На 81 минуте гости слегка потеряли концентрацию. После подачи с правого фланга мяч оказался у совершенно свободного Ильина. Футболист практически беспрепятственно отправил снаряд в сетку ворот.

От поражения «Ростов» был спасен Сигурдарсоном. Форвард забил на 86 минуте с подачи Романа Еременко. Исландец практически в упор расстрелял вратаря «Урала» ударом головой.

В целом матч получился очень неоднозначным. Инициатива постоянно переходила то к одним, то к другим. Гости лучше смотрелись в позиционной игре, а хозяева проводили опасные контратаки.

После 4 матчей «Ростов» располагается на 2 месте с 8 очками, а «Урал» имеет на один пункт меньше, занимая 3 позицию.

В следующем туре «шмели» отправятся в Москву на игру с «Локомотивом», а «сельмаши» сыграют дома с «Крыльями Советов».