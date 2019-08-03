«Спартак» — «Динамо»: счет матча 0:0

сыграл вничью св матче четвертого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Открытие Арене», завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме «бело-голубые» владели инициативой, серьезно угрожая воротам Александра Максименко. Для хозяев ситуация усугубилась на 35-й минуте, когда Эсекьель Понсе получил прямую красную карточку за грубый стык с Антоном Шуниным.

Сразу после перерыва Олег Кононов бросил в бой Андре Шюррле, у которого был момент на 69-й минуте, но с его опасным ударом справился Шунин.

В целом же гости больше владели мячом и чаще били по воротам, но забить так и не смогли.

РПЛ. 4-й тур «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:0 «Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Гулиев, Зобнин, Ананидзе (Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 64), Понсе«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко, Каборе, Юсупов (Тетте, 60), Шиманьски (Нжи, 67), Жоаузинью, Шейдаев (Грулев, 74)Предупреждения: Ташаев, 10. Гулиев, 32. Юсупов, 57. Шуньич, 86. Нжи, 89. З.Бакаев, 90+4. Максименко, 90+5Удаление: Понсе, 35

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает восьмое место (5 очков), а «Спартак» — девятое (5 очков). 0