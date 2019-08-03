Семин намерен поработать над игрой в обороне

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче четвертого тура РПЛ.

«Очень интересная и драматичная игра. Хорошо, что она закончилась для нас тремя очками. Когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, переживать и пропустить еще. Но футболисты быстро собрались и провели несколько атак.

Крыховяк и Жемалетдинов — молодцы. Они организовали гол. На мой взгляд, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Но был нужен второй гол, который забить не могли. В обороне в последнее время на ноль не играем — над этим будем работать.

Живоглядов получил травму в матче с ЦСКА. Эдер на последней тренировке сломал кисть. Сколько он пропустит? Наверное, месяц», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». 0