Шюррле сравнил «Спартак» и «Боруссию»

Новичок «Спартака»высказался после дебютного матча в составе «красно-белых» против «Динамо» (0:0).

«Великолепная атмосфера. Жаль, что у нас удалили игрока, конечно. Но впечатления отличные.

Нужно немного времени. Вчера у меня была первая тренировка. Сегодня первая игра за три месяца. Но психологически я готов.

Хотел помогать партнерам, поддерживать. Нужно вставать и работать дальше, даже если что-то идет не так.

Что общего у "Спартака" и "Боруссии"? Ментальность болельщиков. Гонят все девяносто минут. Они хотят видеть бой», — приводит слова Шюррле «Спорт-Экспресс». 0