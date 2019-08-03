«Ахмат» близок к аренде форварда «Спартака»

Нападающий московскогоможет продолжить карьеру вна правах годичной аренды, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, грозненский клуб близок к заключению соглашения с «красно-белыми», которое будет включать опцию выкупа 22-летнего футболиста.

Отметим, что Мелкадзе в конце мая продлил контракт с московским клубом до 2022 года. По неофициальным данным, форвард получил от «Спартака» 100 тысяч долларов подъемных, а его зарплата составила три миллиона рублей в месяц.

Напомним, что Мелкадзе выступает в составе «Спартака» с 2014 года. В сезоне-2018/19 он принял участие в 10 матчах чемпионата России. 0