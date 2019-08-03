Экс-голкипер «Зенита» перебрался в чемпионат Турции

Юрий Лодыгин
globallookpress.com
С 29-летним футболистом подписан контракт на два года, сообщается на официальном сайте команды.
Напомним, что с 2013 года он выступал за «Зенит», однако в прошлом сезоне потерял место в составе и часть сезона провел в аренде в «Олимпиакосе». Там он сыграл в двух встречах, где пропустил один мяч.
Отметим, что «Газиантеп» в прошлом сезоне играл во второй по силе турецкой лиге и завоевал повышение в классе благодаря победе в плей-офф турнира.
💣TRANSFER | YURI LODYGIN GAZİŞEHİR'DE!— Gazişehir FK (@GazisehirFK) 2 август 2019 г.
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