Экс-голкипер «Зенита» перебрался в чемпионат Турции

Бывший вратарьподписал контракт с турецким

С 29-летним футболистом подписан контракт на два года, сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, что с 2013 года он выступал за «Зенит», однако в прошлом сезоне потерял место в составе и часть сезона провел в аренде в «Олимпиакосе». Там он сыграл в двух встречах, где пропустил один мяч.

Отметим, что «Газиантеп» в прошлом сезоне играл во второй по силе турецкой лиге и завоевал повышение в классе благодаря победе в плей-офф турнира.

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