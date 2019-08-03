ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ярослав Ракицкий и его партнеры по команде сыграют с «Краснодаром»РПЛ. Московское дерби и поединок «Зенита» с «Краснодаром»
  • 19:05
    • Ферстаппен завоевал первый поул в карьере
  • 18:30
    • «Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов»
  • 18:00
    • «Интер» намерен сделать новое предложение по Лукаку
  • 17:41
    • Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Уралом»
  • 17:27
    • Погба хочет покинуть «МЮ» и перейти в «Реал»
    Все новости спорта

    «Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов» — «Локомотив». Счет матча 1:2, обзор голов

    РПЛ Футбол России Крылья Советов Локомотив Календарь РПЛ
    В Самаре состоялся поединок 4 тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». В матче победили гости со счетом 1:2.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Счет в матче был открыт еще в первом тайме. На 15 минуте матча забил нападающий «железнодорожников» Федор Смолов. Форвард очень технично сыграл головой после подачи с левого фланга в исполнении Рыбуся.

    Казалось бы, от поражения хозяева спаслись на 88 минуте. После подачи Зиньковского голом сумел отличиться лучший бомбардир «Крыльев» Соболев, пробивший правой ногой в ближний от вратаря угол.

    Однако уже на 4 добавленной к матчу минуте «Локо» ушел в контратаку. В штрафную с мячом ворвался Жемалетдинов и ударил по воротам. Голкипер «самарцев» с ударом справился, но мяч отскочил вверх и до конца дело довел Крыховяк, который выиграл борьбу у защитника команды соперника.

    «Локомотив» набрал 7 очков, и теперь он занимает 5 место. «Крылья Советов» идут на 13 строчке с 3 очками в активе.

    В следующий раз «Локо» встретится с «Уралом», а «Крылья Советов» поедут в гости к «Ростову».

    РПЛ. 4 тур
    «Крылья Советов» — «Локомотив»
    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Карпов, Чернов, Комбаров, Тимофеев (Гынсарь, 73), Гацкан, Мияйлович (Радоньич, 80), Кабутов, Канунников, Соболев«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Серкейра, 85), Хеведес, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов, СмоловГолы: Смолов (15), Соболев (88), Крыховяк (90+4)Предупреждения:: Жемалетдинов (13), Баринов (17), Анюков (21), Чернов (58), Карпов (71), Гацкан (84), Радоньич (86)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Шюррле — не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»
  • 01/08/2019 в 12:08
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Динамо»
  • 1.88
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Исправится ли «Спартак» за поражение от «Тамбова»?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Чем кончится столичное дерби на «Открытие Арене»?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «МЮ» столкнется с глухой обороной «Милана»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Арсенал» — «Нефтчи» Футбол Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге ЕвропыРеакция спортивных СМИ на поражение тульского «Арсенала» от «Нефтчи» Вчера в 01:100
  • 16:14
    • Гол Сигурдарсона спас «Ростов» от поражения
  • 15:54
    • Сусо может перебраться во Францию
  • 15:04
    • «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 01/08/2019 в 12:450
  • Экспресс дня

  • На что способен обновленный «Спартак»?
  • 3.09
    •
  • 19:17
    • «Голден Стэйт» договорился о продлении контракта с одним из лидеров
  • 12:56
    • «Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд
  • 12:43
    • «Барселона» получит 7,5 процента от следующей продажи Малкома
    Малком Футбол Из «Барселоны» — в «Зенит» во благоКто такой потенциальный новичок питерцев Малком? 01/08/2019 в 03:410
  • 10:24
    • Экс-голкипер «Зенита» перебрался в чемпионат Турции
  • 08:11
    • Медведев — в полуфинале турнира в Вашингтоне
  • 08:00
    • Месси отстранен от игр за сборную и оштрафован
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие