«Крылья Советов» — «Локомотив». Счет матча 1:2, обзор голов

В Самаре состоялся поединок 4 тура чемпионата России между. В матче победили гости со счетом 1:2.

Счет в матче был открыт еще в первом тайме. На 15 минуте матча забил нападающий «железнодорожников» Федор Смолов. Форвард очень технично сыграл головой после подачи с левого фланга в исполнении Рыбуся.

Казалось бы, от поражения хозяева спаслись на 88 минуте. После подачи Зиньковского голом сумел отличиться лучший бомбардир «Крыльев» Соболев, пробивший правой ногой в ближний от вратаря угол.

Однако уже на 4 добавленной к матчу минуте «Локо» ушел в контратаку. В штрафную с мячом ворвался Жемалетдинов и ударил по воротам. Голкипер «самарцев» с ударом справился, но мяч отскочил вверх и до конца дело довел Крыховяк, который выиграл борьбу у защитника команды соперника.

«Локомотив» набрал 7 очков, и теперь он занимает 5 место. «Крылья Советов» идут на 13 строчке с 3 очками в активе.

В следующий раз «Локо» встретится с «Уралом», а «Крылья Советов» поедут в гости к «Ростову».