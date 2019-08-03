Кононов назвал эпизод с Понсе «игровым моментом»

Главный тренер «Спартака»поделился своим мнением об итогах матча с «Динамо» (0:0) в четвертом туре РПЛ.

«Непростой матч, ребята отдали все силы. Не удалось победить. Было сложно с учетом определенных обстоятельств, которые у нас складываются. Многие игроки покинули нас на той неделе, другие только входят. Я могу только поблагодарить игроков за сегодняшний матч. За то, как они играли во втором тайме, в первую очередь организованно. И за ту сплоченность, которая была с первых минут.

Выход Шюррле — это был риск. Он только вчера провел одну тренировку. Но ход игры так складывался, что мне нужен был игрок, который будет стараться искать свободные зоны для контратак.

Удаление Понсе — абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником — защитником или вратарем. Здесь чисто игровой эпизод. Он не видел, он думал вратарь стоит в воротах и не выходит. Если бы он посмотрел чуть раньше, то он бы ни в коем случае не пошел бы в него.

Мы регулярно встречаемся с болельщиками и еще будем это делать. Сегодня была прекрасная атмосфера. Нам очень жаль, что мы сегодня не выиграли. Зато показали характер», — приводит слова Кононова «Спорт-Экспресс». 0