«Боруссия» М — «Челси»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с менхенгладбахскойв товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 2:2.

«Жеребята» вышли вперед на 13-й минуте, когда точный удар нанес Алассан Плеа. На 39-й минуте Йонас Хофман удвоил преимущество немецкой команды.

«Синие» сократили отставание на 59-й минуте усилиями Тэмми Абрахама, реализовавшего пенальти. Окончательный результат установил Росс Баркли, забивший еще один пенальти на 86-й минуте.

Напомним, что уже 11 августа «Челси» стартует в новом сезоне Премьер-лиги матчем против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». 0