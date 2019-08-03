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    «Челси» ушел от поражения в матче с менхенгладбахской «Боруссией»

    «Боруссия» М — «Челси»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Челси» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в товарищеском матче.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 2:2.

    «Жеребята» вышли вперед на 13-й минуте, когда точный удар нанес Алассан Плеа. На 39-й минуте Йонас Хофман удвоил преимущество немецкой команды.

    «Синие» сократили отставание на 59-й минуте усилиями Тэмми Абрахама, реализовавшего пенальти. Окончательный результат установил Росс Баркли, забивший еще один пенальти на 86-й минуте.

    Напомним, что уже 11 августа «Челси» стартует в новом сезоне Премьер-лиги матчем против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». 0

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