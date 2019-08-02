ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Нефтчи»Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге Европы
  • 11:55
    • Неймар лишен внушительной премии в ПСЖ
  • 11:46
    • «Спартак» анонсировал подписание Ларссона
  • 10:57
    • Шюррле: «Спартак» — самый большой клуб в России
  • 10:42
    • Шарапова сменит тренера
  • 09:13
    • Дани Алвес перешел в Сан-Паулу
    Все новости спорта

    «Спартак» анонсировал подписание Ларссона

    Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Московский «Спартак» в своем «твиттере» анонсировал переход нападающего «Норрчепинга» Йордана Ларссона.

    Йордан Ларссон
    Йордан Ларссон

    «Красно-белые» опубликовали короткий видеоролик, в котором после фрагмента со звездой баскетбола Майклом Джорданом показывается нанесение на футболку клуба 23-го номера, под которым он выступал.

    Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Накануне, 1 августа, появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где, предположительно, прошел медосмотр для «Спартака».

    В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе) и стал автором 11 забитых мячей.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шюррле — не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»
  • Вчера в 12:08
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Динамо»
  • 1.88
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лутон Таун» даст бой «Мидлсбро»
  • «Лутон Таун» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.51
    •
  • Помешает ли «Ренн» выиграть Суперкубок Франции ПСЖ?
  • ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Что принесет встреча лидеров ФНЛ?
  • «Чертаново» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.44
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающихВ новом сезоне чемпионата Англии команды возглавляют легендарные персоны и новички тренерского цеха Вчера в 01:550
  • 21:54
    • «Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
  • 11:27
    • Паршивлюк: Готов жертвовать всем ради «Динамо»
  • 11:14
    • Бобровский: В НХЛ сложнее всего играть против слаженной пятерки
    Андре Шюррле Футбол Шюррле — не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»Реакция СМИ на подписание «Спартаком» Андре Шюррле Вчера в 12:080
  • Экспресс дня

  • Исправят ли «канониры» осечку первого матча?
  • 3.23
    •
  • 08:56
    • Альварес освободил титул IBF
  • 08:23
    • Россиянка Грачева покинула турнир в Вашингтоне
  • 23:52
    • Махмудов: Не давали «Арсеналу» шансов в атаке
    Фернандо и Луис Адриано Футбол Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса АдрианоСМИ — о трансферах «Спартака» за последнее время 31/07/2019 в 12:170
  • 22:32
    • Черевченко: Я беру всю вину за поражение от «Нефтчи» на себя
  • 18:52
    • «Арсенал» объявил о трансфере Николя Пепе
  • 18:40
    • «Реал» надеется выручить с продажи Бэйла не менее 65 млн евро
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие