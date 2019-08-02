«Спартак» анонсировал подписание Ларссона

в своем «твиттере» анонсировал переход нападающего

Йордан Ларссон twitter.com/necnijmegen 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Красно-белые» опубликовали короткий видеоролик, в котором после фрагмента со звездой баскетбола Майклом Джорданом показывается нанесение на футболку клуба 23-го номера, под которым он выступал.

Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Накануне, 1 августа, появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где, предположительно, прошел медосмотр для «Спартака».

В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе) и стал автором 11 забитых мячей.

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