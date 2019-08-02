Семак: Появление в РПЛ футболиста уровня Малкома — исключение из правил

Главный тренерпрокомментировал подписание контракта с бразильским полузащитником

Слова Семака приводит официальный сайт «Зенита».

«Мы следили за Малкомом еще год назад, когда моя работа в "Зените" только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести. Малком — футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из "Барселоны".

Понимаем уровень конкуренции в "Барселоне" и его недостаточное игровое время. На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил. Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом», — сказал Семак.

«Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома», — добавил Семак.

Напомним, Малком подписал пятилетнее соглашение с «Зенитом». 0