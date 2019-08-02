ЦСКА связался с «Интером» для подписания Пушкаша

В издании Calciomercato появилась информация о том, что московскийотправил запрос в миланскийс целью подписания нападающего. Итальянцы должны дать ответ в ближайшую неделю.

ЦСКА не собирается брать Пушкаша в аренду. Вместо этого клуб сразу хочет купить 23-летнего форварда. Однако подобное предложение о трансфере сделали два английских клуба. Речь идет о «Брайтоне» и «Бирмингеме».

Таким образом, ответ со стороны «нерадзурри» будет дан после изучения всех имеющихся предложений.

В прошлом сезоне Георге Пушкаш выступал в итальянской Серии B. Футболист играл в «Палермо» на правах аренды. В течение сезона молодой нападающий сыграл 33 поединка, в которых он забил 9 голов и отдал 3 голевых передачи. 0