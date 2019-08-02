Паршивлюк: Готов жертвовать всем ради «Динамо»

Защитник, являющийся воспитанником и бывшим капитаном принципиального соперника «бело-голубых» «Спартака», высказался о своем футбольном пути.

Сергей Паршивлюк ФК «Динамо» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Воспитанники больших команд, играющие в них всю жизнь, — счастливчики. Большинство из них думает: "А, что там, меня все хотят". Так не работает. Ко мне это понимание пришло, когда ушел из "Спартака". В "Ростове" я провел два замечательных года, время в "Анжи" меня тоже закалило.

Я всегда говорил, что, если буду нужен своей команде, готов провести в ней всю жизнь. Для меня эталон преданности — Джеррард. Его хотели "Реал" и "Челси", а он оставался в "Ливерпуле". Джеррард — true legend. Моя история показала, что все может пойти не так, как мы хотим. Сейчас я в "Динамо" и готов жертвовать всем ради него», — цитирует Паршивлюка Sports.ru. 0