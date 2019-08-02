Неймар лишен внушительной премии в ПСЖ

Нападающийлишился премии в размере 5 миллионов евро, информирует UOL.

По данным издания, в контракте форварда прописан пункт о 3 миллионах евро за попадание в список лучших игроков года по версии ФИФА и о 2 миллионах евро за примерное поведение.

В число лучших Неймар не попал, а также отметился опозданием на тренировку. Таким образом, игрок лишился возможности заработать премиальные порядка пяти миллионов евро.

Напомним, что форвард заявлял о желании вернуться в «Барселону», которая считается главным претендентом на бразильца. Действующий контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

В сезоне-2018/19 нападающий провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. 0