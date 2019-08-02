«Наполи» собирается продать Милика и приобрести Икарди

Издание Corriere dello Sport сообщает о том, что руководствонамерено продать нападающего. Футболист и представители клуба не могут сойтись во мнении по зарплате.

На данный момент у Милика есть контракт, срок которого истекает в 2021 году. «Наполи» попытался переподписать договор, однако футболист и его агент выдвинули требования, которые не понравились руководству.

Форвард зарабатывает 1,8 млн евро в год, но теперь он хочет, чтобы ему увеличил жалованье в 2 раза.

В связи с этим «неаполитанцы» рассматривают вариант с продажей поляка, поскольку они уже отклонили его запрос. Вместо Милика «адзурри» попытаются купить Икарди у миланского «Интера». 0