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    «Наполи» собирается продать Милика и приобрести Икарди

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    Издание Corriere dello Sport сообщает о том, что руководство «Наполи» намерено продать нападающего Аркадиуша Милика. Футболист и представители клуба не могут сойтись во мнении по зарплате.

    Аркадиуш Милик
    Аркадиуш Милик

    На данный момент у Милика есть контракт, срок которого истекает в 2021 году. «Наполи» попытался переподписать договор, однако футболист и его агент выдвинули требования, которые не понравились руководству.

    Форвард зарабатывает 1,8 млн евро в год, но теперь он хочет, чтобы ему увеличил жалованье в 2 раза.

    В связи с этим «неаполитанцы» рассматривают вариант с продажей поляка, поскольку они уже отклонили его запрос. Вместо Милика «адзурри» попытаются купить Икарди у миланского «Интера». 0

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