Гендиректор «Ахмата»: Глушаков не тренируется не из-за споров в семье

Денис Глушаков
ФК «Ахмат»
«Глушаков в понедельник не сыграет. Восстанавливается после травмы. Как будет готов, тогда и сыграет», — сказал Айдамиров «Спорт-Экспрессу».
«Он не тренируется из-за споров в семье? Причем здесь споры в семье и команда? Никакого отношения к спорам это не имеет. У него был микронадрыв мышцы. Как будет готов, станет приносить пользу команде», — также отметил гендиректор «Ахмата».
Айдамиров выразил надежду, что к пятому туру РПЛ Глушаков восстановится.
Напомним, Глушаков пока не дебютировал за «Ахмат». 0