Гендиректор «Ахмата»: Глушаков не тренируется не из-за споров в семье

Генеральный директорсообщил, чтоне выйдет на поле в матче четвертого тура РПЛ против, а также назвал причину.

«Глушаков в понедельник не сыграет. Восстанавливается после травмы. Как будет готов, тогда и сыграет», — сказал Айдамиров «Спорт-Экспрессу».

«Он не тренируется из-за споров в семье? Причем здесь споры в семье и команда? Никакого отношения к спорам это не имеет. У него был микронадрыв мышцы. Как будет готов, станет приносить пользу команде», — также отметил гендиректор «Ахмата».

Айдамиров выразил надежду, что к пятому туру РПЛ Глушаков восстановится.

Напомним, Глушаков пока не дебютировал за «Ахмат». 0