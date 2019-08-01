Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

Чешскаяобыграла(3:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе победителей отличились Марек Матейовски (8-я минута), Павел Буха (47) и россиянин Николай Комличенко, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

У хозяев голы на счету Алексея Щеткина (45) и Абдуллаи Диакате (55, пенальти).

В следующем раунде Лиги Европы чехи встретятся с победителем пары «Алашкерт» (Армения) — «Стяуа» (Румыния).

В другом матче дня «Астана» на своем поле разгромила «Санта-Колому» — 4:1.

В начале игры Энрик Пи Сола вывел команду гостей вперед, забив на 7-й минуте.

На 24-й минуте Рунар Сигурйонссон сравнял счет с пенальти. Затем Марин Томасов оформил хет-трик (73, 79, 90).

Соперник «Астаны» определится в матче «Ференцварош» (Венгрия) — «Валетта» (Мальта). 0