Малком пропустил тренировку «Барселоны» для завершения перехода в «Зенит»

Нападающийпропустил тренировку с разрешения клуба, сообщает пресс-служба каталонцев.

Это связано с тем, чтобы бразилец смог завершить свои переговоры с «Зенитом».

Напомним, что бразильский футболист завтра пройдет медосмотр в российском клубе. «Зенит» купит игрока за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов будут прописаны в виде бонусов. Контракт с форвардом будет рассчитан на пять лет.

Малком перешел в «Барсу» летом 2018 года из «Бордо». Стоимость трансфера составила 41 миллион евро.

В прошлом сезоне он провел 24 матча за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 0