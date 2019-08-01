Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»

На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерскогоподпишет контракт с турецким. На данный момент футболист находится в списке свободных агентов.

По данным источника, все вопросы с агентом Лодыгина урегулированы. Голкипер успешно прошел медицинское обследование и в ближайшее время поставит подпись в контракте, срок которого истекает через 2 года.

Напомним, что Юрий Лодыгин попал в состав «Зенита» в 2013 году, перейдя из греческого «Ксанти». В прошлом сезоне он также успел побывать в составе «Олимпиакоса» на правах аренды.

ÖZEL // Gazişehir, Zenit'ten ayrılan Rus milli kaleci Yuri Lodygin'i Türkiye'ye getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. Anlaşma 2 yıllık. pic.twitter.com/yzRSH6IfxU — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) 1 августа 2019 г.

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