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    Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»

    Трансферы
    На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором». На данный момент футболист находится в списке свободных агентов.

    Юрий Лодыгин
    Юрий Лодыгин

    По данным источника, все вопросы с агентом Лодыгина урегулированы. Голкипер успешно прошел медицинское обследование и в ближайшее время поставит подпись в контракте, срок которого истекает через 2 года.

    Напомним, что Юрий Лодыгин попал в состав «Зенита» в 2013 году, перейдя из греческого «Ксанти». В прошлом сезоне он также успел побывать в составе «Олимпиакоса» на правах аренды.

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