«Локомотив» может усилиться форвардом «Зенита»

Нападающий «Зенита»может продолжить карьеру в московском, подтвердил агент 25-летнего черногорца

«Да, действительно, такой вариант возможен. Правда, никто из "Локомотива" со мной не связывался. Клубы контактируют между собой», — приводит Sport24.ru слова Глушевича.

Напомним, Джорджевич принадлежит «Зениту» с 2012 года, но за это время четыре раза уходил в аренду — в «Твенте» (2013-2014), «Сампдорию» (2014-2015), «Понферрадину» (2015-2016) и тульский «Арсенал» (2017-2019).

В прошлом сезоне он забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 27 матчах за «Арсенал» в чемпионате и Кубке России.

Контракт Джорджевича с «Зенитом» рассчитан до 2020 года. 0