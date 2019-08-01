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    Гилерме: Хочу играть в «Локомотиве» до окончания карьеры

    Трансферы Футбол России Спартак Локомотив
    Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал информацию о том, что у него было предложение от московского «Спартака».

    Гилерме
    Гилерме

    «Это правда, что у меня было предложение от "Спартака". Они отправляли какое-то предложение в клуб. Был ли я готов его рассмотреть? Сложное решение. Я уже 15 лет в "Локомотиве". Для меня это родная команда, а "Спартак" — противник. Что касается слухов в СМИ, что я уже почти подписал с ними контракт, это "бла-бла-бла". Много чего говорили! Будто бы у меня зарплата 3 млн, а я хочу 5. Всё это неправда!

    Моя фраза о том, что я никогда не перейду в "Спартак"? Конечно, было волнительно за те слова. Я же дал слово и должен отвечать за него. "Локомотив" для меня — семья. У меня очень хорошие отношения с людьми, которые здесь работают. Хочу играть здесь до окончания карьеры. Но не всё зависит от меня, это жизнь», — цитирует Гилерме «Чемпионат».

    Напомним, что в июле 33-летний голкипер подписал новый трехлетний контракт с «железнодорожниками».

    Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро. ОН провел за москвичей 291 матч и пропустил 278 голов. 0

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