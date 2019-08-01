«Реал» надеется выручить с продажи Бэйла не менее 65 млн евро

Руководство мадридскогонамерено заработать на продажене менее 65 млн евро, сообщат Abc.es.

Отмечается, что в стане мадридского клуба уже были уверены в переходе Бэйла в «Цзянсу Сунин». В связи с этим представители «Реала» решили не включать валлийца в заявку на участие в матче Audi Cup.

Однако транфер так и не состоялся. Китайский клуб даже не попытался сделать повторное предложение. Так как трансферное окно в Китае закрывается 31 июля, то в ближайшее время запросов с Востока «галактикос» ждать не стоит.

Таким образом, было принято решение продать вингера в один из английских клубов. Пока что неизвестно, куда именно, но в любом случае цена игрока будет не менее 65 млн евро. 0