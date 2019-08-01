ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомИз «Барселоны» — в «Зенит» во благо
  • 19:01
    • Луценко сыграет в атаке «Арсенала» на ответный матч с «Нефтчи»
  • 18:52
    • «Арсенал» объявил о трансфере Николя Пепе
  • 18:40
    • «Реал» надеется выручить с продажи Бэйла не менее 65 млн евро
  • 18:21
    • Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»
  • 18:09
    • «Локомотив» может усилиться форвардом «Зенита»
    Все новости спорта

    «Реал» надеется выручить с продажи Бэйла не менее 65 млн евро

    Трансферы Примера Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Примеры
    Руководство мадридского «Реала» намерено заработать на продаже Бэйла не менее 65 млн евро, сообщат Abc.es.

    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл

    Отмечается, что в стане мадридского клуба уже были уверены в переходе Бэйла в «Цзянсу Сунин». В связи с этим представители «Реала» решили не включать валлийца в заявку на участие в матче Audi Cup.

    Однако транфер так и не состоялся. Китайский клуб даже не попытался сделать повторное предложение. Так как трансферное окно в Китае закрывается 31 июля, то в ближайшее время запросов с Востока «галактикос» ждать не стоит.

    Таким образом, было принято решение продать вингера в один из английских клубов. Пока что неизвестно, куда именно, но в любом случае цена игрока будет не менее 65 млн евро. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд
  • 30/07/2019 в 21:30
    •
  • Прогноз
  • «Нефтчи» — «Арсенал»
  • 1.85
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Заря» продолжит победное шествие?
  • «Заря» — «Будучность». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Заря» обыграет «Будучность» в Запорожье
  • «Заря» — «Будучность». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Пройдет ли АЗ в 3-й раунд отбора ЛЕ?
  • «Хаккен» — «АЗ Алкмаар». Прогноз и ставки
  • 1.51
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 12:450
  • 17:14
    • Карлес Пуйоль может стать генеральным менеджером «Барселоны»
  • 17:00
    • Рафаэл Леао стал игроком «Милана»
  • 16:17
    • «Локомотив» пытался перехватить Шюррле у «Спартака»
    Юрген Клопп Футбол Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подрядБосс «Ливерпуля» рассказал о светлом будущем мерсисайдского клуба 30/07/2019 в 21:300
  • Экспресс дня

  • Исправят ли «канониры» осечку первого матча?
  • 3.23
    •
  • 18:35
    • Кириленко: Отсутствие россиян в НБА — это ненадолго
  • 18:21
    • Иванович: VAR должен работать на каждом матче — так будет честно
  • 16:03
    • Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом»
    Фернандо и Луис Адриано Футбол Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса АдрианоСМИ — о трансферах «Спартака» за последнее время Вчера в 12:170
  • 13:07
    • Матч «Спартак» — «Динамо» перенесен не будет
  • 10:17
    • Ряд ведущих игроков «Ливерпуля» могут не сыграть в Суперкубке Англии
  • 08:16
    • Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие